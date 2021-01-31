الأمم المتحدة تعلن المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية في ليبيا

(أنسامد) - يناير 31 - روما - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، والتي تضم 24 شخصية مرشحة للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس الوزراء.



وقالت البعثة في بيان عبر موقعها الرسمي إن هذا الإعلان جاء بعد فترة أسبوع من تلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية، والتي انتهت الخميس الماضي.



ومن المقرر أن تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 شباط/ فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.



وقالت البعثة إن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم القصّر.



وأضافت أن المرشحين تعهدوا أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي. (أنسامد).



