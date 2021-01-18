ليبيا:المشاركون في الحوار مع وليامز يدعمون وقف إطلاق النار

(أنسامد) - يناير 18 - روما - أعرب المشاركون في الحوار الرقمي مع المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، " ستيفاني وليامز" عن دعمهم لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في الـ 23 من أكتوبر 2020، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وإنهاء التدخل الأجنبي من البلاد.



وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إن وليامز رحبت بارتفاع نسبة المشاركة والتفاعل من جانب المشاركات والمشاركين حيث أجابوا عن أسئلة حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.



وبينت البعثة، أن 76 % من المشاركين أيدوا إجراء الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر 2021، داعين إلى إنهاء الفترة الانتقالية التي استمرت لسنوات، ووفقاً لـ 69 % ممن شاركوا في هذا الحوار ، من الضروري تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات.



في ختام الحوار أعربت وليامز، عن تقديرها العميق للردود الصريحة والتوصيات التي تلقتها خلال هذا الحوار الرقمي الذي شارك فيه 1000 ليبية وليبي من مختلف مناطق البلاد وخارجها، وتعهدت بأخذها بعين الاعتبار والاستنارة بها في جميع مسارات الحوار التي تسيرها الأمم المتحدة. (أنسامد).



