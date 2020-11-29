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عودة أنشطة التسوق لمدينة ميلانو الايطالية
    أنسامد - 29 نوفمبر / تشرين الثاني - تعتبر مدينة ميلانو ومدينة لومبارديا الايطاليتان من المناطق "البرتقالية" فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما سمح للعديد من سكان ميلانو بالانطلاق في الاحياء التجارية في اليوم الأول من إعادة فتح المتاجر للاستفادة من أحدث عروض Black Friday والبدء في شراء بعض هدايا عيد الميلاد.

    هذه هي المرة الأولي منذ أسابيع التي يمتلئ فيها شارع كورسو فيتوريو إيمانويل بالأشخاص الذين يتنزهون.

    وقالت باتريزيا التي كانت بصحبة زوجها وابنتها : غادرنا المنزل للتنزه وعندما رأينا المتاجر مفتوحة، انتهزنا الفرصة للقيام ببعض التسوق وشراء بعض هدايا عيد الميلاد أيضا.

    ذهبت فيديريكا وسارة وكلوديا للتسوق في العديد من سلاسل الأزياء في وسط المدينة، حيث لاحظن الكثير من الناس، وحصلن على أحدث الخصومات.

    وأعربت إيلينا التي تعمل في متجر لعلامة تجارية مشهورة عن سعادتها بالساعات الأولى من إعادة فتح المتاجر، قائلة: لم تكن الأمور سيئة، نحن راضون، خاصة أنهم يبحثون عن تخفيضات Black Friday.

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