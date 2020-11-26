"إيستات":أزمة كورونا تسببت في خفض المواليد في إيطاليا

أنسامد - 26 نوفمير / تشرين الثاني - تسببت أزمة فيروس كورونا بخفض معدل الولادات المتدنّي أصلاً في إيطاليا، وفق ما كشفت توقعات جديدة للوكالة الوطنية الإيطالية للاحصاءات "إيستات".



فقد بلغ عدد المواليد الجدد في إيطاليا العام الماضي 420 ألفا، الأقل منذ 150 عاما، وهو مرشح للانخفاض أكثر إلى 408 آلاف مولود عام 2020 و393 ألفا عام 2021، وفق التوقعات التي قدمها رئيس "إيستات" جيان كارلو بلانغياردو للنواب الإيطاليين.



وقال بلانغياردو إن "مناخ الخوف وعدم اليقين إضافة إلى الصعوبات المالية (...) التي تسببت بها الأحداث الأخيرة سيكون له تأثير سلبي على خصوبة الأزواج الإيطاليين".



وأضاف أنّ "الركود الديموغرافي الذي يضرب إيطاليا منذ عام 2015 هائل وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي وغير مسبوق في التاريخ الإيطالي، باستثناء ما إذا عدنا لفترة 1917-18 مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وتبعات الإنفلونزا الإسبانية".



وتأثرت النساء وفئة الشباب على وجه الخصوص بشكل كبير من جراء الفيروس، الذي انتشر في إيطاليا لأول مرة بداية العام، ما أدى إلى إغلاق وطني عطّل اقتصاد البلاد.



ولا يزال قطاع الضيافة حتى الآن يعاني نتيجة حظر التجول الليلي على مستوى البلاد والإغلاق المبكر للحانات والمطاعم، في حين تم فرض قيود أكثر صرامة في المناطق الأكثر عرضة للخطر