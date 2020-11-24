Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
وزيرا خارجية روسياواسبانيا يبحثان هاتفياتطورات الازمةالليبية
    انسامد - 24 نوفمبر - تشرين الثاني ـ بحث وزير خارجية روسيا، " سيرغي لافروف" هاتفياً، التطورات الليبية مع نظيرته الإسبانية " غونزاليس لايا "، داعيين إلى تسوية الأزمة الليبية من خلال حوار وطني واسع بمشاركة جميع المناطق والمجموعات السياسية في البلاد . وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمزيد من التعاون، كما اتفقا على المساعدة في التبكير بعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية الروسية الإسبانية، كما ناقش الجانبان آفاق تحسين الإطار القانوني، وتوسيع الاتصالات في مجال التعليم والعلوم والثقافة.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    اللياقة البدنية في معرض " يسس" الفنى بين أعمال الفنان العظيم لورينزو لوتو لقاء بين الرياضة والفن أمام روائع فنان البندقية

    ألبوم الصور