وزيرا خارجية روسياواسبانيا يبحثان هاتفياتطورات الازمةالليبية

انسامد - 24 نوفمبر - تشرين الثاني ـ بحث وزير خارجية روسيا، " سيرغي لافروف" هاتفياً، التطورات الليبية مع نظيرته الإسبانية " غونزاليس لايا "، داعيين إلى تسوية الأزمة الليبية من خلال حوار وطني واسع بمشاركة جميع المناطق والمجموعات السياسية في البلاد . وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمزيد من التعاون، كما اتفقا على المساعدة في التبكير بعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية الروسية الإسبانية، كما ناقش الجانبان آفاق تحسين الإطار القانوني، وتوسيع الاتصالات في مجال التعليم والعلوم والثقافة.



