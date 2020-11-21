بوريل : نتطلع للتعاون مع الأمم المتحدة في ليبيإ

أنسامد - 21 نوفمبر / تشرين الثاني - أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع، أن «عملية إيريني تعمل بشكل جيد، نحن لدينا الآن 4 سفن و4 طائرات وهذه زيادة كبيرة» مشيرا إلى إخطار فرنسا الاتحاد الاوروبي أنها «ستسمح لنا باستخدام ميناء مدينة مرسيليا في حال احتجنا لانزال إحدى السفن».كثف بوريل دعواته للمساهمة في إقناع الدول الأعضاء بفائدتها، وقال «زودنا الامم المتحدة بالصور الفضائية والمعلومات الاستخبارية». في وقت ساعدت «إيريني» في توثيق انتهاكات الحظر التي ارتكبتها تركيا وروسيا، وهما دولتان متورطتان في الصراع الليبي.



وعن تطورات وقف اطلاق النار في ليبيا، شدد الدبلوماسي الاوروبي خلال اجتماعه الوزاري على الحاجة الى دعم جهود الأمم المتحدة لضمان الحفاظ على هذا الاتفاق. مضيفا «في حال طلبت الأمم المتحدة مساعدتنا لمراقبة تطبيق هذا الاتفاق نحن سنساعد» في إشارة إلى دراسة خطط ارسال مراقبين دوليين الى ليبيا للاشراف على منطقتين مزوعتي السلاح في سرت والجفرة امتثالا لبنود اتفاق لجنة 5+5.



كما استعجل جوزيب بوريل من الأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص لليبيا وتحديد احتياجاتهم «لذلك سأطلب من الدول الأعضاء ما هي المساعدة التي هم على استعداد لتقديمها» وفق قوله.



يشار ان وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ناقشوا خلال اجتماعهم الإفتراضي الجمعة سبل المساهمة في تأمين ثبات وقف اطلاق النار في ليبيا بينما يريد العمل مع الأمم المتحدة والأطراف الليبية لبلورة آلية لتحقيق هذه المهمة.



