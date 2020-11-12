وليامز تعلن «تحقيق إنجازات» في ملتقى الحوار السياسي الليبي

أنسامد - 12 توفمبر /تشرين الثاني - أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، «تحقيق إنجازات» خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس منذ الإثنين الماضي، مشيرة إلى استمرار اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت بالتزامن مع ملتقى الحوار السياسي.



وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء اليوم الأربعاء، «أحدثنا إنجازًا ونحن سعداء بما حققناه في تونس»، موضحة أن «المشاركين في الحوار الليبي توصلوا إلى اتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية» وذلك ضمن «خارطة طريق يتم من خلالها التنظيم للانتخابات خلال 18 شهرًا».



