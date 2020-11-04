اجتماع اللجنة الليبية الايطالية لتعديلات مذكرة تفاهم الهجرة

انسامد - 4 نوفمبر - تشرين الثاني - عقدت اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن الهجرة غير الشرعية "اجتماعا ناقشت خلاله تعديل مذكرة التفاهم في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وأمن الحدود، الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الإيطالية في فبراير 2017. وشارك في اجتماع اللجنة الذي عقد بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس كل من رئيس الجهاز عميد المبروك عبدالحفيظ ميلادِ، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبى بوتشينو، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الطرفين. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من الجانبين "للخروج بمشروع يلبي مطالب الطرفين مع الاحترام الكامل لسيادة البلدين لمعالجة شاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما يكفل عدم المساس بسيادة الدولة الليبية على أراضيها.



