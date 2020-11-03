البعثة الأممية:محادثات غدامس العسكرية ايجابية

انسامد - 3 نوفمبر - تشرين الثاني ـ وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالانابة ستيفاني ويليامز جلسة مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي جرت بمدينة غدامس بأنها ايجابية وسادتها الروح الوطنية. وأفاد موفد وكالة الأنباء الليبية إلى مدينة غدامس بأن المبعوثة الأممية أكدت في تصريح مقتضب عقب انتها جلسة اليوم ، أنها لمست لدى الطرفين رغبة صادقة في أن يحقق الحوار نتائج مثمرة. وأضافت ويليامز أن لجنة (5+5) أصبحت الأن تسمى لجنة الـ (العشرة) ، وأن ما ريناه من الضباط العشرة هو النية الصادقة لحل الأزمة الليبية، مشيرة إلى أن العمل جار على تنفيد بنود الاتفاق حتى يصبح واقعا ملموسا. وأعربت ويليامز عن الأمل في أن يتحلى أطراف الحوار السياسي الدي سيلتقون في تونس بنفس الروح الوطنية.



