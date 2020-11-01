الجزائريون يصوتون على تعديل الدستور

أنسامد في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني - فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها اليوم الأحد للتصويت في استفتاء على تعديلات الدستور بعد عام على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد والتي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.



ويدلي أكثر من 24 مليون ناخب جزائري بأصواتهم في استفتاء تعديل الدستور تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير.. نوفمبر 2020: التغيير".



ويجيب المشاركون في الاستفتاء، على سؤال حول ما إن كانوا يوافقون على ما تضمنه مشروع تعديل الدستور أم لا، حيث خصصت ورقة زرقاء للمصوّتين بـ"لا"، وورقة بيضاء لمن يصوّتون بـ"نعم" لتعديل الدستور. ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى السابعة مساء.



ويجري الاستفتاء في غياب الرئيس عبد المجيد تبون الذي نُقل إلى ألمانيا مساء الأربعاء لإجراء "فحوص طبية" بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا.



