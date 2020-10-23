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الأطراف الليبية في جنيف تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
    أنسامد- 23 أكتوبر/ تشرين الأول - أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف.

    وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في صفحتها بموقع "فيس بوك" أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة "5+5" في جنيف توجت اليوم الجمعة بإنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، مضيفة أن هذا الاتفاق يمثل "نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

    وقالت ستيفاني وليامز في كلمة ألقتها عقب توقيع الاتفاق : ما أنجزتموه هنا يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة. لقد اجتمعتم من أجل ليبيا وشعبكم لتتخذوا خطوات ملموسة لإنهاء معاناته، مضيفة أن الاتفاق يمكن أن يساعد في تأمين مستقبل أفضل وأكثر أمانا وسلما لجميع أبناء الشعب الليبي.

    وتابعت : أرجو أن يسهم هذا الاتفاق بإنهاء معاناة الشعب الليبي ويمكّن المهجرين والنازحين، خارج وداخل الوطن، من العودة الى ديارهم والعيش بسلام وأمان.

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