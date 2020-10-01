تونس تحذر من خطورة الخيارات العسكرية في ليبيا

أنسامد - الأول من أكتوبر /تشرين الأول - حذر وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي من خطورة الخيارات العسكرية والتدخلات الأجنبية في ليبيا التي تعقد حل الأزمة وتعمق معاناة الشعب اللّيبي، وتهدّد استقرار المنطقة.



وأكد الجرندي، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، عبر تقنية الفيديو، «إلتزام تونس الثابت بمواصلة بذل قصارى جهدها لمساعدة الأشقّاء الليبيين على التوصّل إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق حوار ليبي - ليبي جامع تحت رعاية الأمم المتّحدة» وفق ما افادت وزارة الخارجية التونسية في بيان الأربعاء.



