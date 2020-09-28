Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
ليبيا:وزيرا خارجيةامريكا ومصر يبحثان تثبيت وقف اطلاق النار
    انسامد - 28 سبتمبر - ايلول - بحث وزير الخارجية المصري " سامح شكري " ونظيره الأمريكي "مايك بومبيو" آخر المُستجدات على الساحة الليبية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بين " شكري " و " بومبيو " تم خلاله مناقشة العلاقات الاستراتيجية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، أن " شكري " و " بومبيو " بحثا خلال الاتصال الجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار في ليبيا، كما تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية. وأضافت الخارجية المصرية، أن الوزيران شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات وتعدد الأزمات التي تعاني منها المنطقة
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ترميم تمثال بنديني لمايكل انجلو

    ألبوم الصور