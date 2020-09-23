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الامم المتحدة تحذر من تجدد القتال في ليبيا
    انسامد - 23 سبتمبر - ايلول - حذر الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريش " من تجدد المواجهات المسلحة في ليبيا بعد أن هدأت حدة القتال، مبدياً انزعاجه من الحشد الهائل للأسلحة الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن.

    ودعا " غوتيريش " في خطابه أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية إلى التعاون من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق فعال لوقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية، مشددا على إعطاء زخم جماعي جديد لدعم السلام والمصالحة في العديد من الدول التي تشهد صراعات متواصلة. وطالب بتعزيز الجهود الدولية التي يقودها مجلس الأمن لتحقيق وقف عالمي لإطلاق النار بحلول نهاية العام الجاري في ظل جائحة كوفيد - 19
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