اسبانيا تحظر التدخين وتغلق النوادي الليلية بسب كورونا

أنسامد - 14 أغسطس /آب - قررت إسبانيا اليوم / الجمعة / إغلاق النوادي الليلية ومنع التدخين في الشارع عندما لا يمكن الحفاظ على مسافة آمنة من مترين على الأقل، في تشديد للقيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا حظر التدخين في الأماكن المفتوحة إلى جانب إغلاق الملاهي الليلية في إطار الإجراءات الوقائية الجديدة التي شرعت الحكومة الأسبانية في اتخاذها من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وأشار إلى اتخاذ الحكومة 11 إجراءً جديدا يهدف إلى منع تفشي الفيروس، مع حصر الاجتماعات وألا يتجاوز الحد الأقصى 10 أشخاص وإجراء اختبارات متكررة في المراكز الاجتماعية والصحية.



وسجلت إسبانيا ما يقرب من 3000 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا أمس في خلال 24 ساعة.



