الامين العام للجامعة العربية يتوجه إلى بيروت غدا

أنسامد - 7 أغسطس /آب - يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بيروت غدا السبت ، في زيارة تضامنية مع لبنان في اعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت والذي ادي الي سقوط الالاف بين قتلي وجرحي وتشريد آلاف الأسر إثر تحطم منازلها.



وأوضح بيان صادر عن الامانة العامة للجامعة العربية أن الهدف من الزيارة هو ابداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة والتي يمكن ان تكون ممتدة لفترة زمنية، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حاليا والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. وكان أبو الغيط قد أطلق في وقتٍ سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعياً إلى تحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.



