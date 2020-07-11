“النواب” يطالب مجلس الأمن بمنع تدفق الأسلحةإلى ليبيا

أنسامد - 11 يوليو / تموز - أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، السبت، عن ترحيبها بدعوة مجلس الأمن للوقف الفوري لإطلاق النار.



أكدت اللجنة فى بيان لها أنها متمسكة بتطبيق توصيات مؤتمر برلين التى تهدف للوقف الفورى لإطلاق النار فى ليبيا، مشيرة إلى ضرورة حل الأزمة الليبية سريعا، في ظل الأوضاع الإنسانيه الصعبه للآلاف من نازحي المنطقه الغربية وترهونة.



وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بفيروس كورونا كأولوية قصوى وتوفير كافة الموارد لصالح الليبين للحد من انتشاره، معلنة عن ترحيبها بالتعاون مع اللجان التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.



وقالت اللجنة إن مجلس النواب حريص على استئناف تصدير النفط والحاجه للتوصل الى اتفاق يضمن شفافية انفاق العائدات ووصولها لجميع مناطق ليبيا، مشددة على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته تجاه استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا ويحاسب من يقف وراء خطاب الكراهية، و وقف التدخلات الخارجية التي تهدد الاستقرار في كامل المنطقه.



وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أطلق مبادرة تهدف إلى ضرورة التوصل لاتفاق لوقف اطلاق نار دائم .



