وزير الدفاع الإيطالي يبحث مع نظيرته الفرنسيةالأوضاع في ليبيا

أنسامد - 6 يونيو - حزيران - إتفق وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، على أهمية تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، إضافة على تأكيد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.



وركز جويريني خلال الاتصال الهاتفي مع بارلي، على الملف الليبي، والمجريات التي يشهدها منذ الأيام، والدور الذي يمكن ويجب أن تلعبه عملية "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.



وأكد وزير الدفاع الإيطالي، أن التشغيل الكامل لعملية إيريني يعد هدف يجب السعي إليه في وقت قصير من أجل إعطاء مضمون لتنفيذ الحصار بطريقة متساوية تمامًا بين الأطراف على الأرض.



