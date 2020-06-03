ليبيا:البريقة لتسويق النفط تبحث خطة عمل الشركة

انسامد - 3 يونيو - حزيران - بحث أعضاء مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عن المنطقتين الشرقية والوسطى خلال اجتماع موسع عقد أمس في بنغازي خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة. ونوقشت في الاجتماع الذي حضره مسؤولو إدارة التخطيط والمشروعات ومديرو الإدارات والمراقبين مقتضيات المرحلة أبرزها تعديل الموازنة التشغيلية، وإمكانية تعديل الميزانية التشغيلية مع الأخذ بالاعتبار المشاريع العامة والأساسية إلى جانب الاهتمام بمشاريع الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي. كما تطرق الاجتماع إلى عمليات التشغيل والمرافق الأساسية بينها أعمال التخزين، وشددت إدارة التخطيط والمشروعات على أعمال صيانة الأرصفة النفطية في الموانئ. وخلص الاجتماع إلى إعطاء الأولوية لتوفير التغطية المالية للالتزامات القائمة وما تحتاجه المشاريع من مشتريات لضمان الانتهاء من الأعمال ضمن إطار الخطة الزمنية الموضوعة مسبقا.



