شركة رينو تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم

أنسامد - 29 مايو / أيار - أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات الجمعة إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم بينها 4600 في فرنسا، في إطار خطة لتوفير أكثر من ملياري يورو خلال ثلاث سنوات.



وقالت المدير العامة للشركة كلوتيلد ديلبو في بيان له : إن هذا المشروع حيوي لضمان أداء قوي ومستدام. وكانت رينو التي تعاني من فائض في القدرات الإنتاجية على المستوى العالمي أعلنت في فبراير عن أول خسائر لها في عشر سنوات، وتأثرت بالأزمة التي نجمت عن وباء فيروس كورونا المستجد.



وتقضي الخطة بإلغاء نحو 4600 وظيفة في فرنسا من أصل 48 ألفا، وأكثر من عشرة آلاف في بقية أنحاء العالم.



