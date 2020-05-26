شركة سرت تختبر إنتاجية بئرا جديدابالمضخة الغاطسة

انسامد - 26 مايو - ايار - بعد دراسة وافية ومستفيضة من قبل المختصين بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للبحث عن بديل مناسب لنظام الإنتاج بالآبار من آبار منتجة بواسطة الرفع بالغاز إلى آبار منتجة بواسطة المضخات الكهربائية الغاطسة... نجحت الشركة في إنزال مضخة كهربائية غاطسة للبئر C117-6 وكانت نتائج الاختبارات الأولية مشجعة جداً.هذا وتم إنزال المضخة الكهربائية الغاطسة بالبئر بالتعاون مع شركة شلمبرجير ، وبلغ معدل إنتاج البئر حوالي 1900 برميل من النفط الخام يومياً.



يشار إلى أن إنتاج البئر كان يتطلب ضخ كميات كبيرة من غاز الرفع مقابل إنتاج براميل معدودة من النفط الخام يومياً مع نسبة مياه مصاحبة عالية تبلغ 96 % الأمر الذي دعا إلى إغلاق البئر لعدم جدوى إنتاجه اقتصادياً من جهة وعدم توفر الغاز من جهة أخرى.



ويعتبر البئر C117-6 ضمن مجموعة من الآبار المستهدفة بتغيير نظام الإنتاج بها من آبار منتجة بواسطة الرفع بالغاز إلى آبار منتجة بواسطة المضخات الكهربائية الغاطسة من خلال الميزانية الإستثنائية المرصودة للشركة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط التي شجعت على تغيير نظام الرفع الصناعي من الغاز إلى المضخات.



وفي سياق متصل أفاد السيد "مسعود سليمان موسى" رئيس مجلس الإدارة بالشركة، بأن الشركة مستمرة في تنفيذ مشاريع الميزانية الاستثنائية لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة واستهداف عدد كبير من الآبار المغلقة بسبب نقص غاز الرفع الصناعي بإنزال المضخات الغاطسة.



وأضاف السيد رئيس مجلس الإدارة أن هناك مجموعة إضافية من حفارات الصيانة ستلتحق قريباً لتباشر تنفيذ مشاريع صيانة الآبار وإنزال المضخات لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة.وتثميناً للدور الكبير في هذا النجاح تقدم السيد رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للمؤسسة الوطنية للنفط على دعمها المتواصل ، ولجهود كافة العاملين المخلصين الذين كانوا وراء هذا العمل المتمييز