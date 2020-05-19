وزيرا خارجية تونس وروسيا يبحثان هاتفياالوضع الامني في ليبيا

انسامد - 19 مايو - ايار - أجرى وزير الخارجية التونسي " نور الدين الريّ " اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف"، بحث خلالها تطورات الاوضاع الامنية والعسكرية في ليبيا . وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إن المحادثة الهاتفية تطرقت إلى مختلف مجالات التعاون المتميزة التي تجمع البلدين وسبل تطويرها وإثرائها لاسيما في المجالات التجارية والإقتصادية. وبحسب بيان الوزارة فقد أكد الوزيران على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين في ضوء عضوية تونس في مجلس الأمن الدولي. وأشار بيان الوزارة إلى أن وزير الخارجية التونسي ذكر في هذا الصدد بمبادرة الرئيس التونسي الداعية إلى ضرورة اضطلاع كلّ أجهزة الأمم المتّحدة وفي مقدّمتها مجلس الأمن بمسؤولياتها كاملة في مواجهة جائحة كورونا العالمية والتي ترجمت في مشروع قرار أممي لتفعيل التضامن الدولي تجاه هذه الأزمة . وأكدت أن الوزيرين تبادلا خلال المكالمة الآراء بخصوص المستجدات الإقليمية والدولية ولاسيما تطورات الوضع في ليبيا.



