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كورونا:إيطاليا تعلن تخفيف القيود وعودة السفر
    أنسامد - 17 مايو / أيار - قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن إيطاليا جاهزة لمواجهة المرحلة الجديدة بكل ثقة ومسؤولية، مضيفا أن الجهود التي بذلت من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حققت نتائج إيجابية.

    وأضاف كونتي في مؤتمر صحفي: نواجه مخاطرة محسوبة مدركين أن المنحنى الوبائي قد يرتفع مرة أخرى، منوها أن منطقة لومبارديا يمكن أن تقوم بإجراء تقييم مسؤول عن ما إذا كان ينبغي إعادة الفتح، موضحا أن الحكومة يمكن أن تتدخل في حالة انتشار العدوى مرة أخرى.

    وأعلن أن السفر من إيطاليا وإليها سيكون مسموحا به ابتداء من الثالث من يونيو المقبل. وأشار إلى أن المسارح وقاعات السينما ستستأنف نشاطها انطلاقا من 15 يونيو، مؤكدا أن إيطاليا لن تطبق فترة عزل على الأشخاص القادمين إلى أراضيها.

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