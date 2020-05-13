تونس تعلن عن بروتوكول سلامة لإطلاق قطاع السياحة

انسامد - 13 مايو - ايار - تسعى تونس لإعادة إنعاش السياحة، أحد القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد، بالإعلان عن بروتوكول رعاية صحية جديد يسمح بعودة السياح إلى الفنادق والمواقع السياحية في البلاد عقب أزمة كورونا فيروس المستجد (كوفيد 19).



ونشرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية بروتوكولا جديدا يلزم الفنادق باتباع تدابير صحية تستهدف منع انتشار فيروس كورونا وحماية السياح.



ووفقا لهذه الإجراءات، يلزم كل فندق استخدام 50% فقط من مرافقه، على أن يضم كل مرفق ممرضة وخبير في مجال الصحة، إضافة إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يقبلون على حمامات السباحة، بحيث لا يكون هناك أكثر من شخص في مساحة ثلاثة متر مربع.



ويتضمن البروتوكول أيضا، إجبار المطاعم بتوفير ضمانات التباعد الاجتماعي لرواده، وكذلك إلزام العاملين في الفنادق بالتواصل مع مدرائهم في حالة ملاحظة أعراض متعلقة بفيروس كورونا لدى أحد الزوار.



وتسري هذه التدابير أيضا على المطارات وجميع المداخل التي يستخدمها السياح للوصول إلى تونس، وفقا لإعلان الوزارة التي تسعى لإعادة إطلاق هذا القطاع وضمان ظروف مناسبة للسياح ومرافق الاستضافة.



يأتي الإعلان عن هذا البروتوكول بالتزامن مع عدم تسجيل البلاد لأي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليومين على التوالي.



وفي كلمة إلى مشغلي القطاع، شدد وزير السياحة محمد علي التومي، على ضرورة دفع السياحة المحلية إلى الأمام، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها تونس، داعيا إلى الإلتزام بالإجراءات التي ينص عليها البروتوكول الجديد، والترويج لمناطق جديدة لم يقبل عليها السياح بشكل كافي.



