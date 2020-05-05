وزيرا خارجية المانيا وتونس يبحثان تطورات الاوضاع في ليبيا

انسامد - 5 مايو - ايار - بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي " نور الدين الري "، مع نظيره الألماني " هايكو ماس " اليوم تطورات الاوضاع الامنية والعسكرية في ليبيا .



وأكد الجانبان في اتصال هاتفي على ضرورة إيجاد حل تفاوضي ليبي ليبي يضمن وحدة واستقرار ليبيا دون إغفال للقرارات الشرعية الدولية تجاه الأزمة التي تعيشها البلاد.



من جهته أكد رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا، " جان بول كافاليري إن الوضع في ليبيا ازداد صعوبة بسبب حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة لمكافحة فيروس كورونا. وأوضح " كافاليري " في تصريحات صحفية، أن اللاجئين وطالبي اللجوء تأثروا بسبب الحياة الصعبة في ليبيا، مشيرا إلى أن شهر رمضان وقت مهم لإظهار التضامن لتغطية احتياجاتهم اليومية.



