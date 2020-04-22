لافروف : لا حل عسكري للأزمةالليبية وندعو الجميع لوقف القتال

انسامد - 22 ابريل - نيسان - أكد وزير الخارجية الروسي " سيرغي لافروف " أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق. جاء ذلك في تصريحات حول الأزمة الليبية خلال اجتماع عقده مع ممثلي جمعية الدبلوماسيين الشعبية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الثلاثاء. وأشار إلى عدم الالتزام بقرارات مؤتمر برلين، في 19 يناير الماضي حول ليبيا. و أكد لافروف أن بلاده لديها نهج مشترك مع الدول الأوروبية والإقليمية حول استمرار العملية السياسية في ليبيا.



واستضافت العاصمة الألمانية، في 19 يناير الماضي، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا دعا جميع أطراف الصراع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وهو ما طالب به أيضًا قرار تبناه مجلس الأمن، في الــ 12 من شهر فبرايرالماضي.



