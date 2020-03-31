البرلمان الأوروبي : نسعى لضمان انتشار سريع لعملية إيريني

انسامد - 31 مارس - اذار - رحب رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية " أندريا كوزولينو" بإطلاق عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا الذي تفرضه الأمم المتحدة. ودعا " كوزولينو" مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود لضمان الانتشار السريع للعملية. هذا كما طالب جميع الأطراف الليبية إلى إيقاف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها، مجددا التأكيد على أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.



