ليبيا:نظم ترصد فيروس كورونا قاصرة

انسامد - 30 مارس - اذار - أرجع مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، " أحمد المنظري"، سبب قلة ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى عدم قدرة نظم الترصد على اكتشاف الإصابات بعد.



واشار " المنظري" في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" إلى سبب آخر يعزز فرضية عدم ظهور حالات كثيرة في ليبيا أو في بعض البلدان عموما، ويكمن في أن الفيروس في 80% من الحالات يسبب مرضا خفيفا قد لا يُلتفت إليه، ويتعافى منه المصابون دون أن يدركوا أنه "كوفيد- 19". وأوضح أن منظمة الصحة العالمية قدمت الدعم للبلدان لبناء قدراتها، لاكتشاف وتشخيص مرض "كوفيد- 19?، لا سيما البلدان التي تعتبرها المنظمة عالية الخطورة، وتضعها ضمن الدول ذات الأولوية