ليبيا:نظم ترصد فيروس كورونا قاصرة

انسامد - 30 مارس - اذار - أرجع مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم
شرق المتوسط، " أحمد المنظري"، سبب قلة ظهور حالات مصابة بفيروس
كورونا في ليبيا إلى عدم قدرة نظم الترصد على اكتشاف الإصابات بعد.
واشار " المنظري" في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" إلى سبب آخر
يعزز فرضية عدم ظهور حالات كثيرة في ليبيا أو في بعض البلدان
عموما، ويكمن في أن الفيروس في 80% من الحالات يسبب مرضا خفيفا قد
لا يُلتفت إليه، ويتعافى منه المصابون دون أن يدركوا أنه "كوفيد-
19".
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية قدمت الدعم للبلدان لبناء قدراتها،
لاكتشاف وتشخيص مرض "كوفيد- 19?، لا سيما البلدان التي تعتبرها
المنظمة عالية الخطورة، وتضعها ضمن الدول ذات الأولوية