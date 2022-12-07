دبي: الشركات الإيطالية تشارك في "الخمسة الكبار"

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - أثنى لورنزو فانارا، السفير الإيطالي لدى دولة الامارات العربية المتحدة، على العلاقات الطيبة بين بلاده ودولة الإمارات والتي تسير بخطى ثابتة في إطار المصالح المشتركة، مؤكداً مواصلة دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين الدولتين في المجالات كافة.



وقال السفير الإيطالي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة بلاده بمعرض "الخمسة الكبار" بمركز دبي التجاري العالمي.. إن الاقتصاد الإماراتي من الاقتصاديات الواعدة والكبيرة بالمنطقة حيث يجمع المعرض رواد الصناعة من جميع أنحاء العالم ، معرباً عن فخره بمشاركة الشركات الإيطالية في جميع المعارض في إمارة دبي وآخرها معرض "الخمسة الكبار" والذي يبرز أهمية قطاع الهندسة المعمارية الإنشائية، والطلب الكبير والمتزايد علي هذا القطاع، وقال " نحن فخورون بدعمهم في تقديم قدراتهم الابتكارية في دبي".



وأضاف سعادته أن المشاركة المميزة للشركات الإيطالية في معرض الخمسة الكبار ومعرض الشرق الأوسط للأحجار والرخام 2022 يؤكد على الإرادة القوية لرواد الأعمال لدى بلاده لإعادة التواصل مع صناعات البناء والتشييد العالمية، لافتاً إلى أن مشاركة شركات بلاده تأتي من أجل عرض منتجاتها وحلولها من حيث الكفاءة والمرونة وتحسين التأثير البيئي والالتزام بأعلى معايير البناء المستدام.



من جانبه، أعرب أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات، عن فخره بكم الشركات الإيطالية التي تشارك في معرض الخمسة الكبار والذي وصل عددهم إلى أكثر من 80 شركة إيطالية يمثلون ما يقرب من 250 من العارضين الإيطاليين، مؤكداً أن شعار إيطاليا خلال مشاركتها بالمعرض الذي يقام في دبي هو "الاستدامة الإيطالية"، حيث كانت بلاده أول دولة في أوروبا تضطر إلى ابتكار شهادة وشهادة LEED المستدامة لمواد البناء، خاصة مع نمو سوق البناء الأخضر الإيطالي بسرعة كبيرة.



وأضاف في تصريح لـ "وام"، أن قطاع صناعة البناء في الإمارات يتمتع حالياً بالازدهار والتنمية ولا تزال التوقعات إيجابية للسنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تصل قيمة القطاع إلى 133.53 مليار دولار بحلول عام 2027، مؤكداً أن القطاع شهد بالفعل تأثيرًا إيجابيًا في التجارة بين إيطاليا والإمارات في النصف الأول من عام 2022 حيث بلغت صادرات الأحجار وتقنية صناعة الاحجار الإيطالية إلى الإمارات ما يقرب من 30 مليون يورو بزيادة 24.5% من عام 2021، كما كان لمنتجات ومواد البناء التي تحمل شعار "صنع في إيطاليا" اتجاه إيجابي حيث تم شراء منتجات بقيمة 6.5 مليون يورو في الإمارات بين يناير ويونيو 2022 بزيادة 18% من عام 2021.



وتستعرض ما يقرب من 80 شركة إيطالية أحدث منتجاتها وتقنياتها وآلياتها في قطاع البناء والتشييد في معرضي "الخمسة الكبار" و"الشرق الأوسط للأحجار والرخام"، وتستمر الفعاليات حتى 8 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالية، الراعي الفضي لمعرض الخمسة الكبار، وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.



كما يستضيف جناح إيطاليا، 35 مصنّعًا متخصصًا في صناعة الأبواب والنوافذ والستائر وملحقاتها، بالإضافة إلى مواد البناء لجميع الاستخدامات المدنية والصناعية، فمع ازدياد الطلب على المنتجات التي تحمل شعار "صنع في إيطاليا" من مواد البناء والأحجار والرخام في الإمارات، تم تصدير منتجات بقيمة 6.5 مليون يورو و30 مليون يورو من على التوالي إلى الإمارات بين شهري يناير ويونيو 2022.



وتعد مشاركة الشركات الإيطالية في معرض الخمسة الكبار جزءًا من مشروع "Caseitaly" ، وتم تحقيقه بالتعاون مع ACMI الجمعية الايطالية لمصنعي الأبواب والمصاريع الدواره وANFIT الجمعية الوطنية لدعم صناعة النوافذ في ايطاليا وASSITES الجمعية الإيطالية للستائر واللوحات الشمسية وFINCO الجمعية الإيطالية لمواد وأنظمة البناء وPILE جمعية صناعة أعمال السباكة وتركيبها. أثنى سعادة لورنزو فانارا، السفير الإيطالي لدى الدولة ، على العلاقات الطيبة بين بلاده ودولة الإمارات والتي تسير بخطى ثابتة في إطار المصالح المشتركة، مؤكداً مواصلة دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين الدولتين في المجالات كافة. (أنسامد).



