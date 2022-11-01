دبي تتصدّر مجدّداً مدن العالم في جذب الاستثمار الأجنبي

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - حافظت إمارة دبي على أدائها العالمي المتميّز في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن نجحت في استقطاب 492 مشروعاً خلال الأشهر الستة الأولى من 2022، وهو أعلى أداء للإمارة لفترة ستة أشهر على الإطلاق، وبنمو بلغ 80.2% مقارنة بذات الفترة من 2021، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.



وحقّقت الإمارة المركز الأول عالمياً ضمن قائمة المدن الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، خلال ذات الفترة، وفقاً لبيانات "إف دي آي ماركتس"، قاعدة البيانات الأكثر شمولاً حول الاستثمارات الأجنبيّة الجديدة حول العالم.



واستحوذت المشاريع الجديدة على نسبة 56% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي خلال الفترة المذكورة، بحسب تقرير "مرصد دبي للاستثمار"، الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.



وبلغت قيمة تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي 13.72 مليار درهم (3.73 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري، محقّقةً نمواً نسبته 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وواصلت الإمارة الحفاظ على صدارتها الإقليميّة والصعود إلى المركز الثالث عالمياً في تصنيف استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد استحداث 15,164 وظيفة خلال النصف الأول من عام 2022، بنمو 33.5% مقارنة بذات الفترة من 2021، بحسب بيانات فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس"، كما حافظت دبي على ريادتها في التوظيف المرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وتأكيداً على الثقة المتجددة من قبل المستثمرين، جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً في تصنيف مشاريع إعادة الاستثمار، من حيث عدد المشروعات، والمركز العاشر عالمياً من حيث تدفقات رؤوس الأموال، والمركز الثامن من حيث استحداث الوظائف ذات الصلة.



(أنسامد).



