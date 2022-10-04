"النقد العربي": سوق أبوظبي يتقدم البورصات العربية

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - أعلن صندوق النقد العربي عن تقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد تحقيقه مكاسب سوقية بنحو 6.7 مليار دولار.



وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 4.23 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية من 606.9 مليار دولار إلي 613.7 مليار دولار.



وذكرت النشرة أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي وصلت إلى 153.7 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.89 تريليون دولار، وبورصة قطر 192.2 مليار دولار وبورصة الكويت 144.5 مليار دولار، وسوق مسقط 60.2 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 58.4 مليار دولار والبورصة المصرية 35.2 مليار دولار وبورصة البحرين 30.77 مليار دولار.



ووفق النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، بلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.8 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.8 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.9 مليار دولار، وسوق دمشق 1.54 مليار دولار.



(أنسامد).



