"الإمارات للخيول " تشارك في معرض أبوظبي الدولي للفروسية

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - تنظم "جمعية الإمارات للخيول العربية" عددا من الفعاليات خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، الذي ينطلق غدا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.



وتشمل الفعاليات محاضرات تثقيفية في مختلف المجالات المتعلقة بالخيول العربية الأصيلة، بالإضافة الى عروض للطلق الحر مع عارضين بالزي الوطني الإماراتي، ومزاد للخيل العربية فئة سباقات السرعة، وغيرها من الفعاليات.



وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لترقية وتطوير الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالخيل العربية، واتاحة الفرصة للملاك والمربين لمواكبة المعايير الدولية وزيادة معرفتهم وإلمامهم بهذا النشاط.



وبجانب المحاضرات والعروض يحتوي جناح الجمعية الذي يحمل الرقم /E10/، ويقع في الصالة رقم /9/ على العديد من المواد التعريفية بالخيول العربية، والخدمات التي تقدمها الجمعية لملاك ومربي الخيل العربية في دولة الإمارات وخارجها، وسيتم تخصيص ركن للملاك المواطنين لعرض الجوائز والدروع التي فازوا بها خلال بطولات جمال الخيل العربية، بالإضافة إلى "ركن السروج" حيث يعرض عدد من المشاركين من الإمارات،والمملكة المغربية، وسوريا، وسلطنة عمان، أعمالهم.



وتبدأ فعاليات يوم الاثنين الساعة 1:00 ظهراً بمحاضرة تثقيفية حول معايير وقواعد تسجيل الخيول العربية، يقدمها الدكتور هيثم بابكر، تعقبها في تمام الساعة 1:45 ظهراً محاضرة عن آلية خدمات التسجيل في جمعية الإمارات للخيول العربية وتقدمها لولوة المنصوري، ويقام في الساعة 3:30 مساء عرض الطلق الحر لعرض جَمال الخيل العربية بالزي الوطني مع العارض الإماراتي حامد الحارثي ..كما ستنظم محاضرة عن الخيل العربية الصحراوية، يقدمها محمد المطروشي في الساعة 5:00 مساءً.



ويشهد اليوم الثالث في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر عرض للطلق الحر للخيل العربية بالزي الوطني مع العارض الإماراتي محمد عبد الجبار آل علي. (أنسامد).



