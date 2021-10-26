أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال" يبحث واقع ومستقبل قطاع سياحة

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - يشهد "أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال" - الذي انطلق اليوم في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض" بتنظيم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي - حضوراً كبيراً لرواد قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من الإمارات والمنطقة والعالم لبحث واقع ومستقبل القطاع وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات ودراسة سبل تسريع التعافي ودعم الابتكار والنمو الاستراتيجي.



ويضم برنامج الأسبوع - الذي يستمر حتى 27 أكتوبر الجاري - العديد من الجلسات الحوارية والتعليمية وورش العمل والمؤتمرات واللقاءات الثنائية وفعاليات التواصل التي تمنح الخبراء والمختصين والشركاء فرصة تبادل الرؤى والأفكار لرسم ملامح خطط استراتيجية تساهم بدورها في تحقيق النمو والتطور المستدام للقطاع على مستوى الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. (أنسامد).



