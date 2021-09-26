محمد بن راشد يزور غرفة عمليات إكسبو 2020 دبي

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي غرفة العمليات والتحكم في إكسبو 2020 دبي، قبل أيام من انطلاق الحدث العالمي الكبير الذي ستجتمع فيه وفود 191 دولة في دبي ضمن أول انعقاد للمعرض العريق الذي يزيد عمره على 170 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.



واطلع محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة التي رافقه فيها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، على مجمل عمل غرفة العمليات والتحكم التي تعتبر بمثابة القلب النابض والعمود الفقري لكافة عمليات التشغيل في مختلف أنحاء المعرض وكذلك المنطقة المحيطة به وكافة الخدمات المقدمة من خلالها للعارضين والزوار.



واطمأن على سير كافة العمليات على الوجه الأكمل وبأعلى مستويات الكفاءة والتنسيق بين جميع الأجهزة الممثلة في الغرفة التي تضم 134 منصة لمختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة المسؤولة عن تشغيل الحدث الضخم وإدارة الحشود والجماهير وتوفير كافة الضمانات اللازمة لراحتهم وسلامتهم في كافة الأوقات.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : وعدنا بتنظيم حدث سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو. وفرق العمل تتنافس في ترجمة الوعد إلى إنجاز ملموس مؤكدين جدارتنا كشريك في صنع المستقبل.



وأضاف : ما لمسناه من روح إيجابية وهمة عالية وتنسيق كامل للجهود يجعلنا مطمئنين لإتمام المهمة على الوجه الأكمل، منوهاً بجهود مختلف فرق العمل التي تعمل كفريق واحد والروح الإيجابية التي تشكل المظلة الجامعة لتلك الجهود لتوفير كل سبل الراحة وأعلى درجات السلامة والأمن والأمان للوفود الدولية المشاركة من مختلف أنحاء العالم ولزوار المعرض من داخل الدولة وخارجها.



ودعا جميع الفرق إلى الاستمرار في العمل بذات الروح ونفس درجة الجاهزية ومستوى التنسيق الكامل حتى اليوم الأخير من المعرض الذي سيستمر لمدة ستة أشهر كاملة، متمنياً التوفيق للجميع في أداء مهمتهم التاريخية.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



