الامارات:إطلاق بوابة إلكترونية لتقديرأعداد الطيور المائية

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع المنظمة الدولية للأراضي الرطبة بوابة إلكترونية لتقدير إعداد الطيور المائية ،وتعتبر هذه البوابة منصة تفاعلية إلكترونية تضم أحدث البيانات حول حالة وتوزيع مجموعات الطيور المائية في العالم.



وتمت عملية الإطلاق بعد عقد جلسة نقاشية خلال ندوة عالمية نظمتها المنظمة الدولية للأراضي الرطبة بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي والتي قدمت دعماً مالياً لتطوير البوابة.



شارك بالجلسة النقاشية لجنة دولية رائدة ضمت ممثلين عن اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة ومعاهدة الأنواع المهاجرة /CMS/ واتفاقية التنوع البيولوجي /CBD/ واتفاقية الطيور المائية المهاجرة الأفريقية الأوروبية الآسيوية /AEWA/ وشبكة موقع مسار الطيران بين شرق آسيا وأستراليا/EAAF/ وشبكة موقع مسار الطيران في غرب / وسط آسيا وشبكة محمية الطيور الساحلية في نصف الكرة الغربي /WHSRN/ والتي تمثل المستخدمين الرئيسيين للبوابة الجديدة ومثّل هيئة البيئة - أبوظبي الدكتور سالم جافيد مدير إدارة التنوع البيولوجي البري بالإنابة.



ومع وجود أكثر من 870 نوعا من الطيور المائية ستوفر البوابة الإلكترونية الجديدة أحدث المعلومات حول تقديرات أعداد الطيور المائية واتجاهات أكثر من 2500 مجموعة من هذه الطيور وتتنوع هذه الطيور من طيور الفلامنجو الرائعة التي يمكن مشاهدتها بانتظام في الأراضي الرطبة الساحلية والداخلية في الإمارات العربية المتحدة وطيور كركي ساروس المهيبة التي يبلغ طولها أكثر من 1.5 متر مما يجعلها من أطول الطيورالتي تنتشر في الأراضي الرطبة وحقول الأرز في جنوب شرق آسيا واستراليا.



وتشمل أيضًا أنواع الطيور المائية الأخرى من طيور الطيطوي إلى الزقزاق بما في ذلك زقزاق السرطان الفريد من نوعه الذي يتكاثر حاليًا في اثنتين من جزر أبوظبي البحرية ويتطلب الحفاظ على جميع هذه الأنواع توفر معلومات يسهل الوصول إليها عن حالتها وانماط هجرتها لمساعدة الحكومات والباحثين على اتخاذ قرارات لحمايتها.



(أنسامد).



