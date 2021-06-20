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الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي لاحتواء كورونا في 14 ولاية
    (أنسامد) - يونيو 20 - روما - قرر رئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز جراد، تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 21 يوما في 14 ولاية، ابتداء من غد الاثنين، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

    وأضاف بيان عن مكتب جراد، اليوم الأحد، أن تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي يتم من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة من صباح اليوم النفسه في ولايات "الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، وهران وبومرداس".

    وأضاف البيان أنه يمكن للولاة بعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرا للعدوى".

    المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية (أنسامد).

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