لجنة اقتصادية مشتركة الإمارات-لوكسمبورغ مع إكسبو 2020 دبي

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اجتماعاً في مقر الوزارة بأبوظبي، مع معالي فرانز فايوت وزير الاقتصاد بدوقية لوكسمبورغ الكبرى، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.



وأقر الجانبان خلال الاجتماع إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين وعقد دورتها الأولى على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي"، لخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة لمرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد جائحة "كوفيد 19"، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.ها على تحقيق مشاركة نوعية ومتميزة في أنشطة الفعالية العالمية. (أنسامد).



