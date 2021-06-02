الامارات:توفر لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12-15 سنة

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفير لقاح " فايزر _ بيونتك" للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة.



ودعت الوزارة الذين أكملوا 6 أشهر بعد تلقيهم لقاح "سينوفارم" إلى أخذ الجرعة الداعمة مع التأكيد على أن الأولوية لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة.



وتأتي هذه القرارات في إطار توسيع مظلة الحملة الوطنية لتطعيم "كوفيد-"19 والسيطرة على المرض ومكافحته حيث توفر الوزارة خدمة حجز المواعيد من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق "كوفيد-19" وذلك في إطار تسخير الدولة لقدراتها للتركيز على تطعيم أكبر نسبة ممكنة من المجتمع للوصول إلى المناعة المكتسبة حيث تعد التطعيمات من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها في الوقاية من الأمراض والأوبئة.



ويأتي هذا الإعلان بعد إجازة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".



ويمثل اعتماد اللقاح مرحلة حاسمة تعزز وقاية هذه الفئة العمرية بما يدعم تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وتحصين أفراد المجتمع .. ورغم قلة الإصابات بين فئة الأطفال فإن التطعيم يعد مهماً جداً بما يعزز الشعور بالأمان والحفاظ على الصحة والسلامة في ظل تكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس "كوفيد-19" الذي يؤكد على نهج دولة الإمارات الإستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع. (أنسامد).



