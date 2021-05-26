الجزائر:المترشحون يؤكدون أن إحداث التغيير يمر عبرالانتخابات

(أنسامد) - مايو 26 - روما - اكدت الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو المقبل,, في سادس أيام الحملة الانتخابية, أن إحداث التغيير وتجديد مؤسسات الدولة يمر عبر انتخاب "من هم أهل لتحمل المسؤولية".



في هذا الصدد, أكد رئيس حزب جيل جديد, سفيان جيلالي, أن "التغيير سيفرض نفسه من خلال المشاركة القوية للمواطنين في الانتخابات", داعيا الى "ضرورة التزام المواطن بقول كلمته واختيار ممثلين أكفاء وإيلاء أهمية للانتخابات, لأن زمن +الكوطة+ والتعيينات قد ولى".



كما تطرق الى "الدور الكبير للمواطنين في المساهمة في إحداث التغيير عبر الصندوق", معتبرا أن "تجديد المؤسسات التي تسير الدولة لا يتأتى إلا من خلال تمثيل حقيقي يمكن الراغبين في التغيير والكفاءات النزيهة من الوصول إلى مركز القرار عبر الشرعية الشعبية".



ومن البيض, دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, إلى ضرورة جعل الانتخابات التشريعية المقبلة "محطة لميلاد مجلس شعبي وطني يتمتع بالمصداقية ويزخر بالكفاءات التي تخدم مصالح الأمة", مطالبا ب"الالتفاف حول مؤسسات الدولة والسعي إلى مرافقة الشعب الجزائري في تحقيق طموحاته والاجتهاد من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وحماية الثوابت الوطنية والدفاع عنها, وفاء لرسالة الشهداء الأبرار".



من جانبه, دعا رئيس حزب الفجر الجديد, الطاهر بن بعيبش, من البويرة, الى "مشاركة قوية" في استحقاق 12 يونيو واختيار "ممثلين حقيقيين" للشعب بإمكانهم إخراج البلاد من الازمة التي تجتازها", معربا عن "ثقته في نجاح الانتخابات المقبلة والبرلمان المرتقب".



أما رئيس حزب صوت الشعب, لمين عصماني, فقد أكد من سعيدة عن أمله في أن تتكاتف جهود الطبقة السياسية في البلاد لتعبئة الشعب من أجل "انتقال ديمقراطي سلس", مبرزا أن الانتخاب "سلوك حضاري من أجل الانتقال السلمي للسلطة وتداولها". (أنسامد).



