"الإمارات للدراجات الهوائية" يتألق في سباق تروفيو كالفيا

(أنسامد) - مايو 15 - روما - أنعش ريان جيبنز آمال فريق الإمارات للدراجات الهوائية إثر فوزه في سباق تروفيو كالفيا، وهو جزء من تحدٍ مدته 4 أيام في سلسلة سباقات مايوركا.



وحقق جينز هذا الإنجاز بعد بذله جهداً بطولياً قدم من خلاله أداء هجومياً انتهى بفوزه بعد منافسة شديدة في سباق سرعة على طول 168.7 كلم.



ضم السباق مسافة تسلق بلغت 3400 متر، انطلق جيبنز بعدها قبل 70 كلم من النهاية ضمن مجموعة من سبعة دراجين، تقلصت في النهاية لتقتصر على دراجين اثنين هما جيبنز وأنثوني ديلابلاس من فريق "أركيا-سامسيك". (أنسامد).



