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حاكم رأس الخيمة يستقبل وفد شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز
    (أنسامد) - أبريل 20 - روما - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ، بقصر سموه بمدينة صقر بن محمد، لوكا بيرتيلي، نائب رئيس العمليات في شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز والوفد المرافق له بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، ونيشانت ديغي، الرئيس التنفيذي في هيئة رأس الخيمة للبترول، والرئيس التنفيذي لهيئة غاز رأس الخيمة.

    واطلع سموه من بيرتيلي على أهم المشاريع التي تعمل عليها الشركة الإيطالية وآخر تطورات قطاع النفط والغاز في المنطقة.

    وشهد سموه أثناء اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة غاز رأس الخيمة وشركة " إيني" الإيطالية للنفط والغاز وقعها كل من فؤاد كريكشي، رئيس "إيني" في رأس الخيمة ونيشانت ديغي الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للغاز، حيث تتيح بموجبها للشركة الإيطالية التنقيب عن الغاز في رأس الخيمة.

    حضر اللقاء عدد من المسؤولين في هيئة غاز رأس الخيمة وشركة "إيني" للنفط والغاز وعدد من المسؤولين في حكومة رأس الخيمة. (أنسامد).

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