موانئ دبي الأولى في المنطقة في استطلاع فوائد تقنيات الحوسبة

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - حققت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات خطوة كبيرة للأمام من خلال استطلاعها لتقنيات الحوسبة الكمية في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة بالتعاون مع شركة "دي-ويف" وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة الكمية وذلك تحقيقاً لرؤيتها بأن تكون الشركة الرائدة عالمياً في التجارة الذكية .



وستضع هذه الخطوة موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات في مصاف الشركات الرائدة عالميًا في استخدام الحوسبة الكمية لتعزيز كفاءة الأعمال وستفتح عصرًا جديدًا للاستفادة المثلى من سلسلة الإمداد والتوريد.



وأجرت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات دورات تدريبية مكثفة ركزت حول استخدامات الحوسبة الكمية شملت تدريبات عملية واستخدام الأوامر البرمجية للحواسيب الكمية .. وقد تمكن الفريق من تحديد المكونات التي تعتمد عليها الصناعة اللوجستية في قطاع الشحن وإدارة الأسطول وحركة النقل حيث سيتم الاستفادة من قوة الحوسبة الكمية لإحداث ثورة في مستوى أداء العمليات ونوعيتها عبر كامل مراحل سلسلة الإمداد والتوريد.



وتوفر أجهزة الحوسبة الكمية قوة معالجة سريعة ومتطورة لحل العديد من المسائل المعقدة على التوازي وفي آن واحد ما يتيح أداءً أفضل بشكل كبير في عدة تطبيقات مقارنة مع أجهزة الكمبيوتر التقليدية ليجعلها بذلك أداة متطورة تدفع حدود التحول الرقمي إلى آفاق جديدة وتدخل معها موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات مرحلة التحول إلى الحوسبة الكمية وهي مرحلة تتعدى بقدراتها مرحلة التحول الرقمي في إمكانات معالجة العمليات والحسابات فائقة التعقيد وحلها بسرعة وكفاءة.



وتعد شركة "دي-ويف" أول مورد تجاري في العالم للخدمات والبرامج والحواسيب الكمية وعبر التعاون معها ستعزز موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات مكانتها كممكن رائد للتجارة ما سيوفر فوائد كبيرة لسلسلة التوريد وتجارة الخدمات اللوجستية وكذلك المستهلك النهائي.



(أنسامد).



