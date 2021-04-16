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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل
    (أنسامد) - أبريل 16 - روما - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

    ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إلى خفض التصعيد، وضبط النفس، والابتعاد عن أي سلوك يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة.

    وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

    المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).

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