حاكم دبي يطلق حملة لتوزيع 100 مليون وجبة طعام في 20 دولة

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة لتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة.



وقال محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر": دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة. يوجد ٥٢ مليون شخص مهدد بالجوع على بعد ٤ ساعات منا فقط .



وأضاف : نطلق اليوم حملة 100 مليون وجبة. أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة.



وتابع : سنعمل مع الجمعيات الإنسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال 100 مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير. إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام. وبلادنا محفوظة بهذا الخير. (أنسامد).



