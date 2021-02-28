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الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير
    (أنسامد) - فبراير 28 - روما - رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار بين الجيشين الهندي والباكستاني عبر الحدود المتنازع عليها في إقليم كشمير.

    وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تربطها بكل من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية علاقات تاريخية وطيدة، وأنها تثني على جهود البلدين للتوصل إلى هذا الإنجاز، مؤكدة أنها خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الاستقرار والازدهار في الإقليم والمنطقة.

    وأشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم بين البلدين الصديقين في كشمير، بما يعود بالنفع على الجانبين، والالتزام بالطرق الدبلوماسية، من خلال الحوار، لبناء جسور الثقة من أجل إحلال سلام دائم يحقق تطلعات شعبي البلدين في السلام والاستقرار والازدهار.

    المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).

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