آيدكس 2021:شركات ناشئة تخطو نحو العالمية انطلاقا من الإمارات

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - وفر معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" منصة مثالية للمبدعين من مختلف أنحاء العالم وأصحاب الشركات الناشئة من أجل وضع بصمة في قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز تواجدهم في الأسواق العالمية.



وأتاح التواجد في "آيدكس 2021 " منصة مثالية لشركات ناشئة من أجل تعزيز حضورها في الأسواق العالمية فمع الحضور الكبير لأكثر من 900 عارض من 60 دولة تتوافر لهم فرصة التعريف بمنتجاتهم وابتكارتهم والعمل على عقد الشراكات والدخول في أسواق عالمية جديدة.



والتقت وكالة أنباء الإمارات "وام" روبرت سيشوهمان الرئيس التنفيذي لشركة تران شوت TRAINSHOT أحد الشركات العالمية الناشئة والتي تشارك في "آيدكس 2021" .. الذي قال إن معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 يعد أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية وتكنولوجياتها وابتكاراتها المختلفة على مستوى العالم ويقدم فرصة ذهبية للشركات المعنية في هذا القطاع من أجل تحقيق عودة متميزة إلى وتيرة النمو وتحقيق التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة "كوفيد - 19".



وتستمر فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيدكس و نافدكس 2021" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 900 عارض من 60 دولة و 35 جناحا.



ويرسخ المعرضان مكانة دولة الإمارات ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً.



كما يسهمان في تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة و عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة والشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات. (أنسامد).



