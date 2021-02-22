"آيدكس و نافدكس 2021" ... الإمارات تستضيف العالم

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - يحمل تنظيم دولة الإمارات للدورة الـ / 15/ من معرضي "آيدكس و نافدكس 2021" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بشرى للعالم أجمع نحو الدخول إلى مرحلة التعافي من جائحة " كوفيد - 19 " كما يؤكد أهمية العمل معا يدا بيد من أجل معالجة آثار الجائحة على مختلف الأصعدة لاسيما الصحية والاقتصادية.



ويعكس تواجد عارضين من 60 دولة ثقة العالم في قدرة الإمارات على استضافة أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم كما يأتي تطبيق الدولة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين ليؤكد أن التعافي من الجائحة واستدامة الإلتزام يشكلان وجهان لعملة واحدة ويقودان معا إلى عودة آمنة للحياة الطبيعية.



وأكد مسؤولون ومشاركون في "آيدكس ونافدكس 2021" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات من خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي تقدم نموذجا متميزة للتخطيط التعافي من آثار الجائحة .. مشيرين إلى أن مثل هذه الجهود تدفع نحو تعزيز الحراك الاقتصادي على مستوى العالم وتعظم كذلك من أهمية التعاون الدولى من أجل معالجة آثار الجائحة.



ويطرح المعرضان أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة بجانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات. (أنسامد).



