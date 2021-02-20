الإمارات تقدم نصف مليار جرعة تطعيم لأطفال باكستان ضد الشلل

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية في جمهورية باكستان الإسلامية، أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن النتائج السنوية لحملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي نفذت بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية عام 2020، حيث نجحت الحملة في إعطاء 508 ملايين و 92 ألفا و472 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال 7 سنوات لأكثر من 86 مليون طفل باكستاني.



وأشارت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إلى أن حملة الإمارات للتطعيم تنفذ ضمن إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، حيث تأتي مبادرة سموه في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتطوير برامج التنمية البشرية، والحد من انتشار الأوبئة والوقاية من الأمراض، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة والفقيرة، ودعم المبادرات العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال.



وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد خصص منذ عام 2011 مبلغ 250 مليون دولار أمريكي، مساهمة من سموه بالجهود الإنسانية والخيرية لتوفير اللقاحات وتمويل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، وبخاصة في الدول المستهدف بالمبادرة وهي جمهورية باكستان الإسلامية و جمهورية أفغانستان الإسلامية.



وتفصيلاً لنتائج الحملة .. ذكرت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية، نجحت خلال فترة 7 سنوات ومنذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2020، بالوصول إلى أكثر من 86 مليون طفل، وتقديم عدد 508 ملايين و92 ألفا و472 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لهم، كما أن الحملة وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتحدياته الميدانية، تمكنت منذ شهر يوليو 2020 ومن خلال 5 حملات شهرية للتطعيم من الوصول لحوالي 16 مليون طفل، وإعطائهم أكثر من 52 مليونا و 515 ألف جرعة تطعيم ضد المرض.



وقد شملت التغطية الجغرافية لحملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال عدد 94 منطقة من المناطق الصعبة والعالية الخطورة بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث تضمن النطاق الجغرافي للحملة تغطية عدد 34 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية حصل الأطفال فيها على 267 مليونا و 254 ألفا و84 جرعة تطعيم، و33 منطقة في إقليم بلوشستان حصل الأطفال فيها على 78 مليونا و 690 ألفا و114 جرعة تطعيم، و24 منطقة في إقليم السند حصل الأطفال فيها على 148 مليونا و 568 ألفا و 85 جرعة تطعيم، و3 مناطق في إقليم البنجاب حصل الأطفال فيها على 13 مليونا و 580 ألفا و 189 جرعة تطعيم. (أنسامد).



