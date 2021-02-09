Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - من شركاء أنسامد
رسالة محمد بن راشد للإمارات لوصول مسبار الأمل المريخ
    (أنسامد) - فبراير 9 - روما - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" رسالة لشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية عشية وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ وذلك عبر حساب سموه في "تويتر"، فيما يلي نصها: // بسم الله الرحمن الرحيم إخواني وأخواتي أبناء شعب الإمارات .. وأبناء الأمة العربية والإسلامية ..

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، خلال الساعات القادمة يصل مسبار الأمل لكوكب المريخ .. وسيكون التحدي الأكبر هو الدخول لمدار المريخ، 50 بالمئة من البعثات البشرية التي حاولت قبلنا لم تستطع أن تدخل المدار .. ولكن أقول .. حتى إن لم ندخل المدار .. فقد دخلنا التاريخ .. هذه أبعد نقطة في الكون يصلها العرب عبر تاريخهم .. أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتيين .. هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب .. بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب ..

    نسأل الله التوفيق في الوصول لكوكب المريخ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إعادة افتتاح متحف أوفيتسي في فلورنسا بعد 77يوما من الإغلاق بسبب كورونا

    ألبوم الصور