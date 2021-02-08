الامارات:نقل وإعادة توطين الشعب المرجانية في ميناء خليفة

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - أعلنت موانئ أبوظبي اليوم إطلاق مشروع بيئي طموح لنقل وإعادة توطين الشعاب المرجانية الموجودة في المياه المحيطة بميناء خليفة في خطوة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية الفريدة في إمارة أبوظبي.



سيجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي ويعد جزءاً من سلسلة إجراءاتها الرامية إلى تخفيف الأثر البيئي الناجم عن أعمال التجريف وصيانة المراسي في المياه التي تفصل بين كاسر الأمواج البيئي للميناء والشعاب المرجانية المجاورة في رأس غناضة..



ويأتي الإعلان عنه قبيل انطلاق أعمال تشييد محطة السكك الحديدية التي ستربط ميناء خليفة بشبكة "الاتحاد للقطارات" المزمع إنشاؤها.



كانت هيئة البيئة - أبوظبي قد أصدرت توجيهاتها بنقل أنواع معينة من المرجان تحت إشرافها، من أمام جدار الرصيف الشمالي لميناء خليفة إلى موطن جديد لها بالقرب من كاسر الأمواج البيئي وذلك من خلال استخدام عدة طرق لنقل وتثبيت المرجان وسيتم تقييم نتائج ومخرجات المشروع بهدف تحديد أفضل الطرق والآليات لنقل وإعادة توطين المرجان.



و ستساعد البيانات التي سيجري جمعها من عمليات نقل وإعادة توطين الشعاب المرجانية في إثراء ورقة البحث التي سيقوم البروفيسور جون بيرت، الأستاذ المساعد في البيولوجيا لدى جامعة نيويورك أبوظبي، بنشرها قريباً. (أنسامد).



